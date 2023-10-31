Алексенцева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцева Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Иван Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексенцева Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Алексенцев Борис Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексенцев Максим Борисович

Отец ребёнка: Алексенцев Борис Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенцев Борис Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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