Алексенцева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексенцева Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Алексенцев Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексенцев Максим Борисович
Отец ребёнка: Алексенцев Борис Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно