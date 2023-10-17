Якушев Максим Александрович
Место рожденияСельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Дата рождения1787
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Якушев Александр
Мать: не указана
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефросиния Максимовна
Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Якушев Николай Максимович
Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
1855
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии