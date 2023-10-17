Якушев Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Максим Александрович

Якушев Максим Александрович

Место рождения

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии

Дата рождения

1787

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Якушев Александр

Мать: не указана

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефросиния Максимовна

Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Якушев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна

Моржово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Якушев Николай Максимович

Мать ребёнка: Якушева Екатерина Михайловна

Моржово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Екатерина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
1855
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close