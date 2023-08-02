Калашников Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Калашников Геннадий Юрьевич
Мать ребёнка: Слугинова Лидия Геннадьевна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Калашников Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Слугинова Лидия Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984