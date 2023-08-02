Калашников Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Калашников Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Слугинова Лидия Геннадьевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Калашников Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Слугинова Лидия Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугинова Лидия Геннадьевна

Смерть
1984
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