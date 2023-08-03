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(Волониц) Лидия Анастасьевна
(Волониц) Лидия Анастасьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1994
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Волониц (Ханчас) Ольга Афанасьевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
?
Мать:
Волониц Ольга Афанасьевна
Смерть
1994
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