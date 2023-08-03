(Волониц) Лидия Анастасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волониц) Лидия Анастасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: ?

Мать: Волониц Ольга Афанасьевна

Смерть
1994
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