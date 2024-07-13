Евдокия Яковлевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Тимофей Макарович

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Баяндина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Макарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Баяндин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Макарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Баяндин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Макарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Баяндин Лев Тимофеевич

Отец ребёнка: Баяндин Тимофей Макарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
После 1858
Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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