Галкина (Рыжова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1888
Дата смерти29.07.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1888
Отец: Рыжов Федор
Мать: Рыжова Акулина
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Патоличева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
06.06.1915
Дочь: Табурдановская Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
21.02.1925
Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Коновалова Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
09.10.1931
Дочь: Базаева Зинаида Трофимовна
Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич
Смерть
29.07.1975