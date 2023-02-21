Галкина (Рыжова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Рыжова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1888

Дата смерти

29.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1888

Отец: Рыжов Федор

Мать: Рыжова Акулина

Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Патоличева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: Табурдановская Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
21.02.1925

Сын: Галкин Федор Трофимович

Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Коновалова Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
09.10.1931

Дочь: Базаева Зинаида Трофимовна

Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Трофим Григорьевич

Смерть
29.07.1975
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