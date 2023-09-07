Юмина Валерия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмина Валерия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1985

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1985

Отец: Юмин Сергей Владимирович

Мать: Юмина Татьяна Вениаминовна

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