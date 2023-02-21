Сундукова-Казакова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сундукова-Казакова Надежда Николаевна

Место рождения

с. Успеновка Дергачёвский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

01.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Успеновка Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1973

Дочь: Сундукова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Сундуков Борис Петрович

пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.
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