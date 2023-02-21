Сундукова-Казакова Надежда Николаевна
Место рожденияс. Успеновка Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Дата рождения01.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Успеновка Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1973
Дочь: Сундукова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Сундуков Борис Петрович
пос. Урожайный Дергачевский р-он Саратовская обл.