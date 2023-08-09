Сигачев Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигачев Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигачев Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигачева Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигачева Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигачев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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