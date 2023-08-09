Сигачев Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сигачев Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигачева Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигачева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно