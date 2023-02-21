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Шумилов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.2013

Дочь: Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
15.11.2015

Сын: Шумилов Марк Юрьевич

Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
12.09.2017

Сын: Шумилов Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
04.06.2019

Дочь: Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
24.10.2021

Дочь: Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Елена Анатольевна

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