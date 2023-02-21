Шумилов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.2013
Дочь: Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
15.11.2015
Сын: Шумилов Марк Юрьевич
Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
12.09.2017
Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
04.06.2019
Дочь: Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
24.10.2021
Дочь: Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Шумилова Елена Анатольевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно