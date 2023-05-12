Сабанина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сабанин Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сабанин Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий
Чкаловская обл., Октябрьский р-н, с. Мариевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабанин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий
Смерть
Неизвестно