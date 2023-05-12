Сабанина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сабанин Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сабанин Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий

Чкаловская обл., Октябрьский р-н, с. Мариевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабанин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабанин Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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