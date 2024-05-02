Лебедев Виктор
Место рождения
Дата рождения1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1965
Дочь: Шестакова (Лебедева) Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Лебедев (Захарова) Лида Иосифовна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.05.1968
Дочь: Емельянова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Лебедев (Захарова) Лида Иосифовна