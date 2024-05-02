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Лебедев Виктор

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедев (Захарова) Лида Иосифовна

Рождение ребёнка
03.01.1965

Дочь: Шестакова (Лебедева) Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Лебедев (Захарова) Лида Иосифовна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.05.1968

Дочь: Емельянова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Лебедев (Захарова) Лида Иосифовна

Курск, город Курск, Курская область

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