Сморкалов (Стахеева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморкалов (Стахеева) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сморкалов Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сморкалов Евгений Иванович

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