Демин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения30.10.1837
Дата смертиПосле 13.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1837
Отец: Демин Кирилл Дементьевич
Мать: Дарья (Захаровна)
Крещение
30.10.1837
Рождение ребёнка
13.07.1856
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
21.02.1858
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1861
Сын: Демин Тихон Иванович
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1869
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: Терешина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 13.02.1875