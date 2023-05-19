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Демин Иван Кириллович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1837

Дата смерти

После 13.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1837

Отец: Демин Кирилл Дементьевич

Мать: Дарья (Захаровна)

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.10.1837
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1856

Сын: Демин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1858

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1861

Сын: Демин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Демин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: Терешина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Демина Евфимия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Евфимия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.02.1875
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