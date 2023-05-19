Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла Герасимовна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Харланов-Кондрашов Федот Герасимович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Харланов-Кондрашов Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Смерть
Неизвестно
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