Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла Герасимовна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Харланов-Кондрашов Федот Герасимович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Харланов-Кондрашов Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно