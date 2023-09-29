Арефьева Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1902

Сын: Арефьева Василиса Петровна

Отец ребёнка: Арефьев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Арефьев Никифор Петрович

Отец ребёнка: Арефьев Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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