Князева Агафья Евстратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Князев Иван Ефимович
Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно