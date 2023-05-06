Князева Агафья Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Агафья Евстратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Князев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Князев Пимен Ефимович

Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Князев Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Князев Ефим Яковлевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Ефим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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