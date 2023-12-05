Мисливец Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1949
Дочь: Батюк Раиса Степановна
Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1951
Дочь: Глиненко Нина Степановна
Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна
Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Гоголь Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Селюнина Тамара Степановна
Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисливец Анна Павловна
Смерть
Неизвестно