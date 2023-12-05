Мисливец Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисливец Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1949

Дочь: Батюк Раиса Степановна

Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1951

Дочь: Глиненко Нина Степановна

Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Гоголь Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Селюнина Тамара Степановна

Мать ребёнка: Мисливец Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисливец Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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