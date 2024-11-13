Абросимов Михаил Васильевич
Место рождениядер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Дата рождения1907
Дата смерти20.11.1941
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Абросимов Василий Кузьмич
Мать: не указана
дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1941
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Красноармеец 785 СП 144 СД
Военная служба
С 1941 по 20.11.1941
Западный фронт
Пулеметчик станкового пулемета (второй номер). https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105604594/
Захоронение (военное)
После 20.11.1941
сельское кладбище, окраина д. Локотня, с.п. Ершовское, Одинцовский муниц. р-н, Звенигородский р-н, Московская обл.
Братская могила
Смерть
20.11.1941
с. Локотня, Звенигородский р-н, Московская обл.
Погиб в бою.