Абросимов Михаил Васильевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абросимов Михаил Васильевич

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Место рождения

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Абросимов Василий Кузьмич

Мать: не указана

дер. Черезы (Алексея Вотинцева), Глазовский уезд, Ухтымская волость, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1941
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
Красноармеец 785 СП 144 СД
Военная служба
С 1941 по 20.11.1941
Западный фронт
Пулеметчик станкового пулемета (второй номер). https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105604594/
Захоронение (военное)
После 20.11.1941
сельское кладбище, окраина д. Локотня, с.п. Ершовское, Одинцовский муниц. р-н, Звенигородский р-н, Московская обл.
Братская могила
Смерть
20.11.1941
с. Локотня, Звенигородский р-н, Московская обл.
Погиб в бою.

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