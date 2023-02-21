Пилипенко (Водолазова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1938
Дочь: Викулина Людмила Сафроновна
Отец ребёнка: Пилипенко Сафрон Митрофанович
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1961
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область