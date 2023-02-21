Пилипенко (Водолазова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Водолазова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1938

Дочь: Викулина Людмила Сафроновна

Отец ребёнка: Пилипенко Сафрон Митрофанович

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1961
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
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