Филимонова Парасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Филимонов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1911
Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно