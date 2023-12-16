Филимонова Парасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Парасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Филимонов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич

Анциферовский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.06.1911

Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич

Анциферовский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Яковлевич

Анциферовский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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