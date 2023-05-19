Некрашевич (Алексашенко) Мария Гордеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1890 ст.
Бракосочетание
06.06.1910
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.
Дочь: Кристина Афанасьевна
Отец ребёнка: Некрашевич Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Некрашевич Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно