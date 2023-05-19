Некрашевич (Алексашенко) Мария Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич (Алексашенко) Мария Гордеевна

Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

Около 06.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1890 ст.

Отец: Алексашенко Гордей Петрович

Мать: Алексашенко Марфа Антоновна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
06.06.1910

Муж: Некрашевич Афанасий Васильевич

Оба первым браком.
Рождение ребёнка
15.03.1911 ст.

Дочь: Кристина Афанасьевна

Отец ребёнка: Некрашевич Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Некрашевич Афанасий Васильевич

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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