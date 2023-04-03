Ипполитов Леонтий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпполитов Леонтий Яковлев

Ипполитов Леонтий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Иван Леонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Григорий Леонов

Мать ребёнка: не указана

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close