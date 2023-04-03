Ипполитов Леонтий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипполитов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Григорий Леонов
Мать ребёнка: не указана
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно