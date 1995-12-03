Таналин Ильнур Шамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таналин Ильнур Шамильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1995

Отец: не указан

Мать: Таналина Нурания Назрулловна

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