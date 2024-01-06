Зайцев Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Ерофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Зайцева Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

пос.Монастырщина, Моностырщинский район, Смоленская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
пос.Монастырщина, Моностырщинский район, Смоленская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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