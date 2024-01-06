Зайцев Ерофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Зайцева Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
пос.Монастырщина, Моностырщинский район, Смоленская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
пос.Монастырщина, Моностырщинский район, Смоленская область, Россия
Смерть
Неизвестно