Шейкин Валентин Викторович
Место рожденияСтавропольский край, Минераловодский район, с.Левокумка
Дата рождения01.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставропольский край, Минераловодский район, с.Левокумка
Бракосочетание
12.08.2021
Московская область, г.Чехов
Рождение ребёнка
23.10.2023
Сын: Шейкин Валентин Валентинович
Мать ребёнка: Шейкина Наталья Владимировна
г.Мытищи Московской обл.