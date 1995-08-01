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Шейкин Валентин Викторович

Место рождения

Ставропольский край, Минераловодский район, с.Левокумка

Дата рождения

01.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Минераловодский район, с.Левокумка
Бракосочетание
12.08.2021

Жена: Шейкина Наталья Владимировна

Московская область, г.Чехов
Рождение ребёнка
23.10.2023

Сын: Шейкин Валентин Валентинович

Мать ребёнка: Шейкина Наталья Владимировна

г.Мытищи Московской обл.
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