Куц (Побежимова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Побежимова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1938

Дата смерти

23.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938

Отец: Побежимов Иван Гаврилович

Мать: Побежимова Лидия

Рождение ребёнка
07.04.1956

Дочь: Бурлакова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Куц Виктор Александрович

Рождение ребёнка
29.05.1961

Сын: Куц Сергей Викторович

Отец ребёнка: Куц Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куц Виктор Александрович

Смерть
23.10.2021
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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