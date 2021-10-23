Куц (Побежимова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1938
Дата смерти23.10.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1938
Отец: Побежимов Иван Гаврилович
Мать: Побежимова Лидия
Рождение ребёнка
07.04.1956
Дочь: Бурлакова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Куц Виктор Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1961
Отец ребёнка: Куц Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2021
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область