Самсонова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Самсонов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Самсонов Степан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно