Самсонова Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Самсонов Степан Матвеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Самсонов Степан Матвеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Степан Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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