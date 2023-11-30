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Немоляев Николай Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938

Отец: Немоляев Владимир Викторович

Мать: Немоляева Валентина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1945
Москва, город федерального значения Москва
Детство прошло на Плющихе - одной из старинных московских улиц. Отец часто брал своих детей – Светлану и ее брата Николая – на съемки в массовку. Поэтому в кино с 1945 года. Часто ходили в театр им. М... Показать все
Образование
1961
Москва, город федерального значения Москва
Окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Маргариты Пилихиной).
Работа или профессия
1963
Москва, город федерального значения Москва
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Работал ассистентом оператора, вторым оператором.
Бракосочетание
1968

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1969

Дочь: Немоляева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1969
Москва, город федерального значения Москва
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Оператор-постановщик.
Работа или профессия
18.10.1991
Москва, город федерального значения Москва
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Работа или профессия
Неизвестно
кинооператор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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