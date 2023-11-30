Немоляев Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938
Место жительства
1945
Детство прошло на Плющихе - одной из старинных московских улиц. Отец часто брал своих детей – Светлану и ее брата Николая – на съемки в массовку. Поэтому в кино с 1945 года. Часто ходили в театр им. М... Показать все
Образование
1961
Окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Маргариты Пилихиной).
Работа или профессия
1963
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Работал ассистентом оператора, вторым оператором.
Бракосочетание
1968
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1969
Дочь: Немоляева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1969
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Оператор-постановщик.
Работа или профессия
18.10.1991
кинооператор | Место работы: Киностудия "Мосфильм" Должность: кинооператор Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Работа или профессия
Неизвестно
кинооператор
Место жительства
Неизвестно