(Тараш) Акилина Анастасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пина Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
11.05.1876
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
20.08.1880
Дочь: Тараш Устиния Николаевна
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
19.01.1883
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
04.07.1884
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович
Бракосочетание
11.01.1888
Смерть
Неизвестно