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(Тараш) Акилина Анастасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пина Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
11.05.1876

Сын: Тараш Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
20.08.1880

Дочь: Тараш Устиния Николаевна

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
19.01.1883

Сын: Тараш Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тараш Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Тараш Николай Анастасович

Бракосочетание
11.01.1888

Муж: Тараш Николай Анастасович

Смерть
Неизвестно
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