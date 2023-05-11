Жгулева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1908
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
17.12.1909
Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович
Восприемники: Петр Семенович Титов и крестьянской девицы Феоктисты Антоновны Гусалеевой (возможно иное прочтение).
Рождение ребёнка
06.10.1919
Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно