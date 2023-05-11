Жгулева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгулева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1908

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович

Старобибеево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1909

Сын: Жгулев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович

Старобибеево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Петр Семенович Титов и крестьянской девицы Феоктисты Антоновны Гусалеевой (возможно иное прочтение).
Рождение ребёнка
06.10.1919

Сын: Жгулев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Жгулев Петр Ефимович

Старобибеево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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