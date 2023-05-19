Кузнецова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Викторовна

Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

04.07.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
08.06.2013

Муж: не указан

Жуковский, Жуковский, Московская область
Ново-Рождественно
Рождение ребёнка
13.09.2014

Сын: Кузнецов Ростислав Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.2018

Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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