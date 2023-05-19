Кузнецова Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения04.07.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.2013
Муж: не указан
Ново-Рождественно
Рождение ребёнка
13.09.2014
Сын: Кузнецов Ростислав Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.2018
Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: не указан