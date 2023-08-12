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Жихарев Мифодий Петрович

Место рождения

Шамурино, Курганская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жихарев Петр Иванович

Мать: не указана

Шамурино, Курганская область
Рождение ребёнка
28.09.1931

Дочь: Михайлова Анна Мифодьевна

Мать ребёнка: Жихарева Любовь Константиновна

Парамоново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Андрей Мефодьевич

Мать ребёнка: Жихарева Любовь Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева Любовь Константиновна

Смерть
Неизвестно
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