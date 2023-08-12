Жихарев Мифодий Петрович
Место рожденияШамурино, Курганская область
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жихарев Петр Иванович
Мать: не указана
Шамурино, Курганская область
Рождение ребёнка
28.09.1931
Дочь: Михайлова Анна Мифодьевна
Мать ребёнка: Жихарева Любовь Константиновна
Парамоново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Андрей Мефодьевич
Мать ребёнка: Жихарева Любовь Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно