Лыжнина? (Тарасова) Евфимия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжнина? (Тарасова) Евфимия Никифорова

Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Тарасов Никифор Гаврилов

Мать: не указана

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Чурмыжская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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