Смирнова (Веселова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1979
Бракосочетание
25.07.2003
Муж: не указан
Бракосочетание
25.07.2003
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.02.2004
Дочь: Смирнова Мария Денисовна
Отец ребёнка: Смирнов Денис Анатольевич
Рождение ребёнка
13.09.2013
Дочь: Смирнова Елизавета Денисовна
Отец ребёнка: Смирнов Денис Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно