Смирнова (Веселова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Веселова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1979

Отец: Веселов Александр Павлович

Мать: Веселова Надежда Александровна

Бракосочетание
25.07.2003

Муж: не указан

Бракосочетание
25.07.2003

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.02.2004

Дочь: Смирнова Мария Денисовна

Отец ребёнка: Смирнов Денис Анатольевич

Рождение ребёнка
13.09.2013

Дочь: Смирнова Елизавета Денисовна

Отец ребёнка: Смирнов Денис Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Денис Анатольевич

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