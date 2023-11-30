Rovnov-Ровнов Сергей
Место рождения
Дата рождения19.08.1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1863
Отец: Ровнов Василий
Мать: Rovnov-Ровнов Анна
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Yefimov Александра
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
03.01.1893
Дочь: Bovkalo Нина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
05.01.1896
Сын: Rovnov-Ровнов Семён
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
05.08.1901
Сын: Ровнов Иван
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
26.03.1903
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна