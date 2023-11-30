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Rovnov-Ровнов Сергей

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

19.08.1863

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1863

Отец: Ровнов Василий

Мать: Rovnov-Ровнов Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Yefimov Александра

Мать ребёнка: Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1893

Дочь: Bovkalo Нина

Мать ребёнка: Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.01.1896

Сын: Rovnov-Ровнов Семён

Мать ребёнка: Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Сын: Ровнов Иван

Мать ребёнка: Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1903

Сын: Rovnov-Ровнов Алексей

Мать ребёнка: Анна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

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