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Торопченов Павел Петров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

11.02.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Торопченов Петр Романов

Мать: Торопченова Устинья

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Торопченов Михайла Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Торопченов Петр Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Авдотья Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1840 ст.

Дочь: Торопченова Мария Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Рождение ребёнка
25.06.1842 ст.

Сын: Торопченов Петр Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1844 ст.

Сын: Торопченов Александр Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1847 ст.

Дочь: Торопченова Александра Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.02.1849 ст.

Сын: Торопченов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Смерть
11.02.1849 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
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