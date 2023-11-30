Торопченов Павел Петров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти11.02.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Торопченов Петр Романов
Мать: Торопченова Устинья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Торопченов Михайла Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Авдотья Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
30.03.1840 ст.
Дочь: Торопченова Мария Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
160-1-21263 МК Николаевская церковь Ржев 1840г.
Рождение ребёнка
25.06.1842 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1844 ст.
Сын: Торопченов Александр Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1847 ст.
Дочь: Торопченова Александра Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.02.1849 ст.
Сын: Торопченов Алексей Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Смерть
11.02.1849 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь