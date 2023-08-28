(Вострикова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вострикова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: Вострикова Кира Эдуардовна

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