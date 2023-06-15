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Айтбаев Юнус
Айтбаев Юнус
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Даулетмуратов Елубай Айтбаевич
1972 г.р.
Мать
Абилфаизова Шайда Жуманазаровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Даулетмуратов Елубай Айтбаевич
Мать:
Абилфаизова Шайда Жуманазаровна
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