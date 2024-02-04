Дмитриев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Александрович
Мать ребёнка: Павлова Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Павел Александрович
Мать ребёнка: Павлова Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно