Дмитриев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Александрович

Мать ребёнка: Павлова Надежда Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Павел Александрович

Мать ребёнка: Павлова Надежда Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Надежда Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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