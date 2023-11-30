Узбек Харлампий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Узбек Николай Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Черкас Полина Харлампиевна
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Бракосочетание
До 1904
Жена: Узбек Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1906
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Анна Харлампиевна
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Узбек Василий
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шерварлы Мария
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шерварлы? Нюня
Мать ребёнка: Узбек Матрена Ивановна
Смерть
1930