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Яковенко Илларион Николаев

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Яковенко Николай Якимов

Мать: Яковенко Пелагея Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Яковенко Григорий Илларионов

Мать ребёнка: Яковенко Евфимия

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковенко Евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Вонифатий Илларионович

Мать ребёнка: Яковенко Евфимия

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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