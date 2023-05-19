Яковенко Илларион Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Яковенко Николай Якимов
Мать: Яковенко Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
17.06.1886
Сын: Яковенко Григорий Илларионов
Мать ребёнка: Яковенко Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковенко Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Вонифатий Илларионович
Мать ребёнка: Яковенко Евфимия
Смерть
Неизвестно