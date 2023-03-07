Навалихина (Прокошева) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихина (Прокошева) Анна Осипова

Место рождения

поч. Елесинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Елесинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Феодосия Ефимова

Отец ребёнка: Навалихин Ефим Афанасьев

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навалихин Ефим Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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