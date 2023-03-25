Федина Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.

Сын: Федин Константин Петрович

Отец ребёнка: Федин Пётр Даниилович

Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Место жительства
1913
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Пётр Даниилович

Смерть
Неизвестно
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