Федина Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.
Сын: Федин Константин Петрович
Отец ребёнка: Федин Пётр Даниилович
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Место жительства
1913
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно