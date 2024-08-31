Забунов Владимир Петрович
Место рожденияУкраина, Одесская область, Тарутинский район
Дата рождения10.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2012
Дочь: Забунова Рада Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва