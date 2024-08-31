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Забунов Владимир Петрович

Место рождения

Украина, Одесская область, Тарутинский район

Дата рождения

10.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

2012 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.2012

Дочь: Забунова Рада Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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