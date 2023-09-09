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Соболевский Борис Антонович
Соболевский Борис Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1928
Пол
Мужской
Отец
Соболевский Антон Васильевич
Мать
Кострица Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец:
Соболевский Антон Васильевич
Мать:
Кострица Мария Ивановна
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