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Соболевский Борис Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Соболевский Антон Васильевич

Мать: Кострица Мария Ивановна

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