Скопцов Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопцов Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1904 ст.

Дочь: Скопцова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Скопцова Анастасия Пименовна

Место жительства
1904 ст.
Яковлева, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скопцова Анастасия Пименовна

Смерть
Неизвестно
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