Огай Алексей
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения20.07.1929
Дата смерти03.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Дальний Восток
Рождение ребёнка
16.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огай Ольга
г.Самарканд
Смерть
03.02.1977
Ростов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Узб ССР, г. Каттакурган