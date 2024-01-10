Огай Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огай Алексей

Место рождения

Дальний Восток

Дата рождения

20.07.1929

Дата смерти

03.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальний Восток
Рождение ребёнка
16.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огай Ольга

г.Самарканд
Смерть
03.02.1977
Ростов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Узб ССР, г. Каттакурган
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