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Андрей Арсеньев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Арсений Архип (Ов)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
31.01.1869 ст.

Жена: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)

Рождение ребёнка
04.01.1872 ст.

Дочь: Анисья Андреева (Вна)

Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.

Дочь: Евдокея Андреева (Вна)

Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.

Дочь: Агафья Андреева (Вна)

Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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