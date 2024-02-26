Андрей Арсеньев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Арсений Архип (Ов)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1872 ст.
Дочь: Анисья Андреева (Вна)
Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)
Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.
Дочь: Евдокея Андреева (Вна)
Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)
Рождение ребёнка
17.02.1874 ст.
Дочь: Агафья Андреева (Вна)
Мать ребёнка: (Пыжова) Авдотья Нестерова (Вна)
Смерть
Неизвестно