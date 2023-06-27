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Шмаков Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1951

Сын: Шмаков/маценко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Маценко Парасковья Ананьевна

Рождение ребёнка
22.07.1953

Дочь: Мартынова Алла Ивановна

Мать ребёнка: Маценко Парасковья Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маценко Парасковья Ананьевна

Смерть
Неизвестно