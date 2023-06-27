Шмаков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1951
Сын: Шмаков/маценко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Маценко Парасковья Ананьевна
Рождение ребёнка
22.07.1953
Дочь: Мартынова Алла Ивановна
Мать ребёнка: Маценко Парасковья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно